GF Vip sondaggi | puntata 9 febbraio | ecco il meno preferito del pubblico

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Questa settimana ritorna il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. Giovedì 9, infatti, ci sarà una nuovadel reality show condotto da Alfonso Signorini. Lunedì scorso è stato aperto un televoto un po' insolito. Esso non è eliminatorio neppure in questa circostanza, tuttavia, la personasalvata dalda casa finirà nuovamente in nomination e lunedì prossimo potrebbe abbandonare il gioco per sempre. Le persone attualmente nominate sono: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello. Ilè chiamato, come sempre, a esprimere la preferenza in merito a chi si intende salvare. La persona che riceveràvoti, dunque, sarà lapreferita e, quindi, verrà messa nuovamente in ...

Ma in questi giorni iparlavano chiaro e vedevano lui in testa. D'altronde sia la Pelizon ... GF7: gli ex fidanzati entrano nella Casa di Cinecittà e i nominati Ivana Mrazova ha fatto il ...Chi sarà il preferito I. Grande Fratello, chi sarà il preferito tra Antonella, Alberto, Nikita e Davide Ecco cosa dicono iNella puntata di stasera il televoto non è ad ...

Sondaggi Gf vip 7: televoto a senso unico per l'eliminato Tag24

Sondaggi Grande Fratello Vip, stasera 6 febbraio 2023 nuova eliminazione: preferito televoto e nomination Canale Dieci

Sondaggi GF Vip, puntata lunedì 6 febbraio 2023: ecco chi è il ... Tvpertutti

Sondaggi Gf vip 7 televoto, le percentuali del 28 gennaio Tag24

Grande Fratello Vip, stasera 30 gennaio 2023 nuova eliminazione ... Canale Dieci

Torna, stasera in tv, lunedì 6 febbraio, il Gf Vip. Ma da questa settimana cambia tutto: il reality show condotto da Alfonso Signorini scalda i motori per tornare con due appuntamenti ...Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare tra Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello A noi non resta che darvi appuntamento a giovedì, quando andrà in o ...