GF Vip | pubblico impazzito per la nuova ship | Ivana infiamma i social

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ildel GF Vip in fiamme per laamicizia nata nella Casa:Mrazova scatena ilL’ingresso nella casa del GF Vip diMrazova ha scatenato ildel programma. La modella ed ex fidanzata di Luca Onestini ha da subito conquistato i fan del reality di Canale Cinque, costruendo dei nuovi rapporti e amicizie. E uno dei legami nati dopo i primi giorni di programma ha vistoavvicinarsi in maniera sensibile a Oriana Marzoli. E isembrano impazziti per questanata tra le due bellezze scelte da Alfonso Signorini. Sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip si rincorrono i commenti che evidenziano il rapporto che sta prendendo sempre più piede in questa ...