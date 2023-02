“GF Vip 7” | un’altra batosta per Antonella | “Io e te non parleremo mai più”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) News Tv. Al GF Vip scoppia l’ennesima lite furiosa tra Edoardo Tavassi eFiordelisi. Il gieffino ne aveva talmente fin sopra i capelli che ha chiesto addi non rivolgergli mai più la parola. La vippona, dopo le parole di Tavassi, si è sfogata con Edoardo Donnamaria. Cosa ha detto sui suoi nemici della casa? “GF Vip”, la lite furiosa tra Tavassi e: cos’è successo Il rapporto tra Edoardo Tavassi eFiordelisi già non era dei migliori. Durante la scorsa puntata di lunedì 6 febbraio 2023, si era già intuito che i due erano ai ferri corti. In particolare,sostiene che c’è un branco nella casa di persone che le remano contro. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, Micol, Giaele, Nicole Murgia e Oriana. Di questo gruppo fa parte volentieri anche Edoardo ...