Gf Vip 7 | Sheila Capriolo sbugiarda Marco Bellavia | “Io un sorcio? Tu ti approfitti di Pamela Prati per…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non le ha di certo mandate a diredopo quando affermato danel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso lunedì. La conduttrice, balzata alle cronache rosa per la paparazzata in atteggiamenti intimi con l’ex Vippone, ha sbottato sui social, dopo essersi sentita chiamare “”. Laha inoltreto l’ex conduttore di Bim Bum Bam, reo di aver architettato finte paparazzate e finte love story con. Flirt, secondo lei, mai esistito veramente: Intanto buongiorno a tutti, dunque fino adesso sono stata abbastanza zitta, finché ho potuto. Ma adesso basta. Non solo sono stata ricercata dopo che sono uscite sul settimanale Chi le foto insieme a quel ...