Gf Vip 7 | Luca Onestini si confida con Ivana Mrazova | “Da quando ho letto la tua lettera…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), di nuovo insieme nella Casa del Grande Fratello Vip, si sono concessi un momento da soli per rievocare ricordi indelebili. I due si sono incontrati la prima volta nel 2017,hanno varcato mano nella mano la Porta Rossa di Cinecittà in veste di concorrenti della seconda edizione del reality, all’epoca condotto da Ilary Blasi. Durante l’esperienza televisivahanno instaurato un forte legame di amicizia, coronato al di fuori delle telecamere in una intensa storia d’amore. La loro relazione è terminata a metà del 2021 e da allora i due ex ‘vipponi‘ non avevano più avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Fino a qualche giorno fa,laha sorpreso l’ex fidanzato ...