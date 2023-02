Gestione del servizio idrico | Altrabenevento | “Ultima spiaggia per Mastella e i suoi fedelissimi” 

Leggi su anteprima24

"Asea la società pubblica che gestisce l'invaso di Campolattaro (presidente il mastelliano Giovanni Mastrocinque) non risponde all'EIC (coordinatore del Distretto Sannita, il mastelliano Pompilio Forgione) che nel Piano d'Ambito ha scritto: "l'apertura incontrollata della diga" causò l'alluvione del 2015 con 5 morti e danni per 120 milioni di euro. Neppure il sindacocommenta la clamorosa notizia ma interviene per polemizzare con il presidente della Regione che non ha previsto la distribuzione di acqua della Diga per irrigare anche le campagne di Morcone e della valle del Tammaro". Così in una nota Gabriele Corona, coordinatore di "Altra Benevento è possibile". "Il leader di Noi di Centro, che un anno fa dava consigli per eleggere il presidente della Repubblica – scrive – e si considerava indispensabile per governare l'Italia ...