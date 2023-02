Genoa-Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si affrontano due squadre tra le più in forma del torneo, soprattutto i rosanero che sono tornati in corsa per i playoff.si giocherà venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ferraris.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rossoblù sono secondi in classificae distanti undici punti dalla capolista Frosinone. Nelle ultime cinque partite hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’obiettivo resta sempre la promozione diretta, per cui si punta a blindare l’ attuale posizione. I rosanero sono in un ottimo momento come dimostra la loro straordinaria rincorsa fino al sesto posto attuale. Nelle ultime cinque partite sono arrivati tre vittorie e due pareggi che hanno ...