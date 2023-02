Gazzetta – Ammortamenti nel calcio | da luglio la Uefa cambia | la mossa Chelsea sarà fuori legge

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 2023-02-08 11:34:09 L’autorevole rosea: Nelle ultime due sessioni i Blues hanno spalmato il costo dei giocatori in 7 o 8 anni, come è permesso in Premier. Ceferin per l’estate vuole riportarlo a 5 Prima della prossima finestra estiva, il mercato avrà nuove regole per quel che riguarda glidei giocatori. L’intervento dellasi è reso necessario dopo le operazioni chiuse nelle ultime due sessioni dalche ha spalmato il costo dei giocatori acquistati non nei canonici 5 anni, ma in 7 o 8. Sottolineiamolo subito a scanso di equivoci: i Blues non sono sotto investigazione di Nyon (le ingenti spese finora sostenute saranno contenute nel bilancio 2022-23 che chiuderà tra qualche mese) e non hanno infranto nessuna regola perché, a differenza di quella italiana e di altri Paesi (5 anni al massimo) la normativa ...

Prima della prossima finestra estiva, il mercato avrà nuove regole per quel che riguarda glidei giocatori. L'intervento della Uefa si è reso necessario dopo le operazioni chiuse nelle ultime due sessioni dal Chelsea che ha spalmato il costo dei giocatori acquistati non nei ...La parola chiave emerge in una parola, ovvero "sistema" , come evidenzia oggi ladello ... da un lato il Covid, ma dall'altro abbiamo ingolfato la macchina conma soprattutto la ...

Ammortamenti nel calcio, da luglio la Uefa cambia: la "mossa" Chelsea sarà fuori legge La Gazzetta dello Sport

UEFA, doppi bilanci per evitare nuovi casi Chelsea Calcio e Finanza

La UEFA scende in campo contro il Chelsea: pronta una nuova norma numero-diez.com

Ferrari: 2022 da corsa, le vendite s'impennano La Gazzetta dello Sport

Bari, approvato il bilancio di previsione 2023-2025 La Gazzetta del Mezzogiorno

Nelle ultime due sessioni i Blues hanno spalmato il costo dei giocatori in 7 o 8 anni, come è permesso in Premier. Ceferin per l’estate vuole riportarlo a 5 ...UEFA doppi bilanci, la mossa della Federcalcio europea per evitare che si ripresenti una situazione come quella dei Blues ...