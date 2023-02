(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Giovanniè diventato il volto della “resistenza” del: i suoi gol sono il simbolo di una squadra che non molla mai. E si sta meritando le cifre che ilsborserà per il suo. El Cholito è sempre decisivo nelle partite importanti e tra Milan, Roma e Cremonese ha dato il là alla vittoria degli azzurri, regalando 6 punti alla squadra di Luciano Spalletti. I suoi gol sono pesanti come macigni per ile per le inseguitrici che ora si trovano sempre più distanti anche grazie alle sue reti. Ildi Giovanniè tutto da scrivere. Alsembra aver trovato la sua dimensione perfetta, anche se il minutaggio concessogli da Spalletti non è ampio e non è uno dei co-titolari....

1 L'Inter guarda aldella propria panchina con riflessioni su Simone Inzaghi che rimangono sullo sfondo. Dalla Spagna insistono che, a fine stagione, Diegolascerà l'Atletico Madrid e per l'Inter il Cholo ...La Juventus cerca il colpo a costo zero ma l'Atletico Madrid arriva in anticipo: scippo diad Allegri per giugno L'Atletico Madrid sembra ormai fuori dalla corsa per il titolo in Liga ...

Futuro Simeone, non c’è obbligo di riscatto per il Napoli: il motivo Spazio Napoli

Futuro Simeone, scelta presa da De Laurentiis - Numero Diez numero-diez.com

Atletico, Simeone glissa sul futuro: “Ci penseremo a fine stagione” Calcio in Pillole

Inter, il sogno resta Simeone | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Napoli, già deciso il futuro del Cholito Simeone | Top News Sportevai.it

Il riscatto per il cartellino del "Cholito" Simeone non è obbligatorio e potrebbe finire in una rivale a fine stagione.A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Renato Buso, ex calciatore ...