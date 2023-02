Frosinone Vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ciociari sono sempre più padroni del campionato, mentre i veneti cercano di raggiungere quanto prima la salvezza.VSsi giocherà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa sentono sempre più vicina la promozione in Serie A avendo undici punti di vantaggio sulla seconda. Inarrestabile il cammino nelle ultime cinque giornatehanno ottenuto cinque vittorie consecutive. I veneti sono poco fuori la lotta per la salvezza grazie agli ultimi risultati con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Serve un altro sforzo per lasciarsi definitivamente alle spalle la zona pericolante della ...