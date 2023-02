Frasi offensive contro il PD | sporta denuncia ai Carabinieri

Leggi su sabinaonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) FARA SABINA – Sono apparse nelle scorse ore, a Prime Case,diffamantiil Partito Democratico scritte da ignoti – almeno per il momento – in più aree della frazione. Alessandro Spaziani, responsabile del Partito Democratico di Fara Sabina, rende noti i fatti attraverso un post su Facebook: «Sono appena uscito dalla caserma deiin cui ho sportoper le scritte diffamanti apparse questa notte nella frazione di Prime Case, frazione in cui da poco abbiamo aperto un secondo circolo», scrive Spaziani. «L’ho fatto per tutelare l’immagine e la rispettabilità di un’intera comunità, per chi ha perso la vita lottandola mafia e per i cittadini di Prime Case che vedono imbrattata la loro piazza. Nei prossimi giorni rimuoveremo le scritte: non ci lasceremo intimidire. ...