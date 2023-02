Francia | centinaia di trattori verso Parigi | la rivolta degli agricoltori Video

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb – Altro che pagelle sui cantanti al Festival di Sanremo, inva in scena lache denunciano le restrizioni imposte loro dal governo. Una maxi protesta, in tipico stile transalpino, condiche stanno convergendo su. Secondo Fnsea, primo sindacato agricolo francese, nella capitale stanno arrivando “500” e “oltre 2.000 contadini”. FLASH – 2.000 #agriculteurs et 500 tracteurs sont à #Paris pour protester contre la disparition de productions agricoles françaises, en raison de la diminution du nombre de #pesticides autorisés. (France 3) pic.twitter.com/K6LJpRFCqB — Mediavenir (@Mediavenir) February 8, 2023 Un corteo che diretto alla Porte de Versailles, zona sud di ...

PARIGI - Centinaia di trattori convergono su Parigi per una protesta degli agricoltori per denunciare i "vincoli" che pesano sull'agricoltura, in particolare, le restrizioni all'uso dei pesticidi. La ...