Francesco Lamacchia | nuove metodologie didattiche cross modali nell’ ibridocene post pandemico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Il nuovo framework del mercato del lavoro, della formazione e convergenza tra persone, visione, tecnologie ed obiettivi”. Grande entusiasmo per il convegno dedicato alla transizione digitale ed ecologica organizzato dall’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale. Tanti i nomi illustri dei relatori tecnico/istituzionali che hanno partecipato al Convegno dell’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale tra cuiG., docente universitario, CEO dot Academy Scuola di Alta specializzazione in ambito IT e Digital.ha evidenziato che i modelli didattici che emergono dall’analisi condotta in questi anni dal dipartimento formazione dell’ENTD (2020-2023) sono chiari e non lasciano dubbi. La pandemia ha incrementato l’uso dei dispositivi digitali anche per il trasferimento ...