Foibe | Fontana | “Tragedia tenuta nascosta Chiedo scusa” Vandalizzata nella notte una targa a Genova

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La vicenda delle“tra i tanti, drammatici eventi che in quegli anni funestarono l’Europa e l’Italia, è sicuramente una delle pagine più buie e orribili della storia“. Con queste parole il presidente di Montecitorio, Lorenzo, ha introdotto la proiezione alla Camera del docu-film “Ricordare, portare al cuore”. Dopodomani, venerdì 10 febbraio è il Giorno del Ricordo che commemora gli italiani infoibati dai comunisti partigiani di Tito. “Ricordare significa etimologicamente portare al cuore, ovvero farci rivivere con il sentimento oltre che con la mente -ha sottolineato ancora il numero uno di Montecitorio- vicende terribili. Che per troppo tempo sono rimaste vive solocoscienza dei sopravvissuti e dei loro familiari, segnati da una ferita insanabile. Il Giorno del Ricordo ci interroga non solo sulle cause della ...

