Fisco | arrivano le lettere C’è Posta per…2 | 6 milioni di contribuenti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), con il nuovo anno l’Agenzia delle Entrate riparte all’attacco. Sono in arrivodi. Cosa comunicano tali missive? Con il nuovo anno riparte la macchina organizzativa dell’Agenzia delle Entrate. Mentre la tregua fiscale sta muovendo i suoi primi passi, ilriorganizza le fila per questo 2023. Il 2022 si è concluso in maniera molto positiva, avendo centrato in largo anticipo importanti obiettivi prefissati.(I Love Trading)Pertanto non si può, né si deve abbassare la guardia. Per questo l’Agenzia delle Entrate intende ripercorrere, e magari migliorare, i risultati ottenuti lo scorso anno. Perdisono in arrivo delle“particolari”. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo ...