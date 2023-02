Fischi e urla contro Blanco che a Sanremo smette di cantare e distrugge la scenografia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è stato uno degli ospiti della prima puntata del Festival di, richiamato all’Ariston in qualità di vincitore uscente della scorsa edizione. Ma se con l’esibizione di Brividi ha ottenuto consensi e applausi, con quella di L’Isola delle Rose ha preso soloe boati. Il cantante dopo essersi esibito con Mahmood è tornato sul palco in un secondo momento per presentare insieme ai suoi musicisti il nuovo singolo, L’Isola delle Rose. Dopo pochi secondi di esibizione, però,ha iniziato ad avere dei problemi di audio all’auricolare e per questo ha smesso di. Nonostante questo la musica ha continuato a suonare e– per riempire il tempo – ha deciso dire latirando calci e ...

Infine una valanga diricopre il codice del televoto per Pupo, Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici in gara con Italia amore mio . 2014: Francesco Renga con Vivendo adesso Un altro ...Oltre 150 segnalazioni di molestie Sono centinaia le persone, soprattutto giovani donne, che hanno raccontato la propria esperienza:, proposte oscene, con persone che, in alcuni casi, ...

Fischi, urla e caos: le contestazioni più forti del pubblico a Sanremo ilGiornale.it

Cospito, sit-in al Beccaria Slogan e urla al megafono IL GIORNO

Sanremo 2023, Blanco shock: “non sento la voce” e distrugge la scenografia tra i fischi | VIDEO StrettoWeb

Fiorentina sconfitta dal Bologna, quanti fischi al Franchi Corriere Fiorentino

Sanremo 1993: il festival 30 anni fa tra Pausini e polemiche AMICA - La rivista moda donna

Blanco va fuori di testa e distrugge tutto sul palco: scene mai viste al Festival di Sanremo, simili giusto a quella volta in cui Brian ...Questa è peggio del litigio fra Morgan e Bugo. Scoppia il caso Blanco a Sanremo 2023. Dopo l’esibizione inaugurale in coppia con Mahmood, in grado di mettere ancora i “Brividi” a un anno di distanza, ...