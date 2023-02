(Di mercoledì 8 febbraio 2023) - Unadi 29e un ragazzo di 19 sono statidai carabinieri in due appartamenti, a, trasformati in centrali didi stupefacenti. La scoperta è stata fatta ieri martedì dai carabiniericompagnia Oltrarno e da quelli del Nucleo operativo dopo una serie di segnalazioni sulla vendita di hashish in una precisa abitazione aL'articolo proviene daPost.

Due taniche con all'interno della benzina sono state recuperate a. Si trovavano in zona, in via De Robertis. Erano vicino al muso di cinta della villa di un libero professionista, a pochi metri dal Centro sportivo dipendenti Istituto Geografico ...... zona) con una giornata dedicata alla moda sostenibile a cura di "Connections", il collettivo giovanile di Arcinato durante la pandemia e che oggi raccoglie circa 20 volontari/e ...

Firenze: a Coverciano e alle Cure scoperte due case di spaccio della droga. Arrestati una donna di 29 anni e un 19enne Firenze Post

Con la droga nelle scarpe tra Le Cure e Coverciano Qui News Firenze

Droga: due case zona Coverciano e Cure ‘piazze spaccio’, 2 arrestati Controradio

Coverciano: pensano a furto in casa, trovata 90enne in difficoltà FirenzeToday

Coverciano: oggetto smarrito FirenzeToday

- Una donna di 29 anni e un ragazzo di 19 sono stati arrestati dai carabinieri in due appartamenti, a Coverciano e alle Cure, trasformati in centrali di spaccio di stupefacenti. La scoperta è stata fa ...Scoperti droga e denaro in due appartamenti a Coverciano e alle Cure di Firenze, trasformati in centrali di spaccio di stupefacenti. (ANSA) ...