Filippo Bandinelli | “Abbiamo ancora tanta strada da fare; non dobbiamo perdere la giusta umiltà”

Commenta per primo La Roma è l'unica squadra in Serie A contro cuiè sia riuscito a segnare una rete che fornire un assist in Serie A (un gol e un assist in tre sfide contro i giallorossi).Quella volta finì 3 - 2 per la viola allenata da Federico Guidi e il gol partita lo mise a segno, ora in forza all'Empoli in Serie A, una vittoria che proiettò la formazione ...

Bandinelli a Azzurro Mania: "Spero di rimanere a lungo a Empoli ... PianetaEmpoli.it

ESCLUSIVA SI Salernitana, interesse per Filippo Bandinelli Sportitalia

Roma, pericolo Bandinelli contro l'Empoli | Serie A | Calciomercato ... Calciomercato.com

Serie A, le decisioni del giudice sportivo Calcio Atalanta

Scuola del Tifo, Bandinelli e Degli Innocenti hanno incontrato gli ... Calcio Toscano

Il capitano dell'Empoli, Filippo Bandinelli, è intervenuto per parlare della stagione della squadra e di alcuni compagni.Il DS dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato di molti dei talenti della squadra, tra cui Guglielmo Vicario, portiere cercato in Italia e all'estero ...