FIFA 23 | candidati POTM Bundesliga di gennaio

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Laed EA Sports hanno annunciato ial premio “Spieler des Monats” () come “” giocatore del mese diel massimo campionato tedesco The @EN #has returned Have your say on January's winner now https://t.co/13OfPDXd0v#23 pic.twitter.com/OFcC677NJ5— EA SPORTS(@EASPORTS) February 8, 2023 Sono sei i calciatori che si contenderanno il primo riconoscimento stagionale! LISTAQuesti ialdidellaAndré ...