Fiat - La 500 elettrica col pay per use e ricariche illimitate

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Noleggio per 4 anni secondo la formula pay per use a 299 euro mensili Iva inclusa, con manutenzione, assicurazioni, assistenza stradale e. la più recente soluzione proposta dallaper la 500e, in collaborazione con Leasys. Sotto il cappello Leasys Miles sono comprese una wallbox per il ripristino della riserva delle batterie a casa e l'e-Mobility Card, con la quale effettuale la stessa operazione nei 1.600 punti di rifornimento convenzionati con la captive del gruppo Stellantis dedicata ai contratti NLT. Per individuarli, occorre selezionare sul sito Leasys o sull'app Leasys Umove la voce punti di ricarica gratuiti. L'offerta riguarda la Nuova 500 Red 95 CV, prevede un anticipo di 3.900 euro e si rivolge a chi utilizza l'auto saltuariamente, dato che include nel canone i primi 1.000 chilometri e prevede un ...