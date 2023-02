Festival di Sanremo | la dieta dei cantanti per preservare la voce

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Life&People.it Dalle tisane a base di erba di erisimo al divieto di agrumi e cioccolato. Dalle tecniche yoga per rilassarsi agli integratori per conciliare il sonno. Cosi si prendono cura dellagli artisti in gara aldiper poter regalare performance mozzafiato, cosa mangiano iprima di un’esibizione così importante? Un cantante professionista, prima di un’esibizione importante come la kermesse sanremese deve fare particolare attenzione a ciò che mangia. Alcuni cibi, infatti, possono compromettere le performance sul palco ed ecco perché è molto importante che gli interpreti seguano alcune rigide regole per mantenere un alimentazione sana, ma soprattutto funzionale. Si comincia dalle bevande non strettamente necessarie come il caffè o l’alcool che possono irritare la gola; anche il ...