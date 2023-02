Festival di Sanremo | ascolti record | i dati della prima serata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una “” da 10 milioni 757 mila spettatori con uno share del 62.4 per cento: “Un dato straordinario, che non si vedeva da oltre 25 anni e tra i più alti dell’intera storia deldi”. Così l’Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes commenta il risultatodeldi2023. “Il mio grazie – prosegue Fuortes – va al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella che ha nobilitato con la sua presenza il debutto di questa edizione, richiamandoci ai valori fondantinostra Costituzione, e a Roberto Benigni che se ne è fatto magistrale interprete. E grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver regalato al Paese una grande pagina di tv e di ...

È ufficialmente iniziata ieri la 73esima edizione deldi. Protagonista indiscusso della prima serata il giovane cantante Blanco che, nel bel mezzo della sua esibizione, ha avuto problemi con l'audio e, innervosito, ha iniziato a ...Chiara Ferragni scende la sua prima scalinata deldicon un abito firmato Dior che sulle spalle ha la scritta "pensati libera". Scende poi di nuovo dalla scalinata e sembra essere nuda. In realtà si tratta di un abito ' naked dress ',...

Pagelle Sanremo 2023 prima serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

Sanremo 2023, dall'ovazione per Mattarella alla furia di Blanco. Mengoni guida la classifica RaiNews

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2023: 10 milioni e 757 mila spettatori e 62,4% di share Corriere della Sera

Ascolti record per la prima serata del Festival: lo share è stato del 62,4% la Repubblica

Anche la partecipazione a sorpresa di Sergio Mattarella a Sanremo è riuscita ad innescare una polemica all’interno del consiglio di Amministrazione della Rai. Per la prima volta nella storia del ...Sui social si parla di gaffe per Chiara Ferragni. Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo in onda il 7 febbraio l’imprenditrice digitale è diventata protagonista di un momento che non è ...