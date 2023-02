Festival di Sanremo 2023 | Salvini contro il monologo di Benigni | “Non penso che la Costituzione debba essere difesa su quel palco”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenza silenziosa per inaugurare ildi. Il vicepresidente del Consiglio Matteopresenza rumorosa a commentare la prima serata dell’evento televisivo dell’anno. A Rtl 102.5 il ministro dei Trasporti commenta ildi Robertosullaanche se spiega di non aver visto ilperché “fuori per lavoro”. “Va benee va bene Mattarella – dice comunque– ma nonche lasuldeldi“. E sulla presenza del capo dello Stato all’Ariston ...

Matteo Salvini a tutto campo suldi2023 aperto da Roberto Benigni alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Il leader della Lega contro l'idea di parlare della Costituzione sul palco. "Se ha ...Ascolti tv,2023: trionfo Amadeus, 10.757.000 mln e 62,4% di share per prima serata La prima serata deldi2023 è stata vista da 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share. ...

