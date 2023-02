Federico Fashion Style | il mantenimento all' ex Letizia Porcu è da capogiro | Chi pensa di essere | Ilary Blasi?

L'hair stylist lo confessa durante un'ospitata in tv al Peppy Night Il 33enne rivela la cifra stellare che l'ex Letizia Porcu vorrebbe da luiStyle ha il dente avvelenato con l'ex Letizia Porcu . In tv, durante un'ospitata al Peppy Show , trasmissione ideata e condotta da Peppe Iodice, in onda su Canale 21, rivela che la ...Ne sa qualcosaLauri, meglio conosciuto comeStyle . Il parrucchiere di Anzio, divenuto celebre per un programma tv su Real Time che gli ha spianato la strada per il ...

"Vuole 10mila euro al mese". Federico Fashion Style contro l'ex moglie ilGiornale.it

Federico Fashion Style: La mia ex chiede 10 mila euro al mese, si crede Ilary Blasi Fanpage.it

Federico Fashion Style sulla ex moglie: “Mi ha chiesto 10mila euro al mese, si crede Ilary Blasi” Il Fatto Quotidiano

Federico Fashion Style: “La mia ex Si crede Ilary Blasi, ecco quanto mi ha chiesto come mantenimento” Gossipblog

Federico Fashion Style contro gli haters: "Lavoro 7 giorni su 7 mentre voi state comodi nel letto" Today.it

L'hair stylist delle star, Federico Fashion Style, ha rivelato che la sua ex Letizia Porcu ha chiesto un mantenimento stellare, una cifra da capogiro che lo ha fatto infuriare. Ecco cosa è successo.Federico Fashion Style rivela che la madre di sua figlia gli ha chiesto 10mila euro al mese: ''Si crede Ilary Blasi'' ...