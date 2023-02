Federica Pellegrini ai follower | “Basta chiedermi quando farò figli”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)si concede ad una specie di question time su Instagram rispondendo a tutte le domande che le pongono i fan, dalle questioni più intime a quelle più giocose. Sabato scorso, l’ex campionessa di nuoto è stata ospite a “C’è posta per Te” insieme al marito Matteo Giunta. Dopo un breve video di presentazione la coppia, che si è sposata lo scorso agosto, ha risposto alle domande di Maria De Filippi: “Se mi fa impressione essere chiamata moglie? Devo dire che è molto strano. C’è un po’ di magia in più. Ci sentiamo sempre dei giovincelli. Moglie è un nome e un cambio importante. C’è un brivido in più”. Tornando al gioco su Instagram, ihanno inondato ladi domande, come ad esempio: “Come ti gestisci l’alimentazione ora che non nuoti più? Come ti mantieni in forma? Come ...