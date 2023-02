Fatevi seguire da esperti | Anna Oxa finisce l' esibizione ed è caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Oxa fa discutere. E non solo per avere disertato il green carpet alla vigilia dell'inizio di Sanremo. La cantante, salita sul palco durante la prima serata del Festival con "Sali (Canto dell'anima)", ha fatto scatenare il finimondo. Almeno sui social. "Non si capisce niente, ci vuole il traduttore", è stata la critica più comune su Twitter. E ancora: "Voglio i sottotitoli perOxa … non si capisce una mazza ", "Oxa è più tirata di una corda di violino. Non tesa, tirata proprio. Non si capisce mezza parola di quello che canta. E no, stavolta non è colpa dei fonici", "Scusate, ma sto avendo un ictus o non si capisce una sola parola della canzone di #oxa". Eppure non solo gli utenti del web hanno contestato la performance. Anche la giuria l'ha rilegata all'ultimo posto della classifica provvisoria. ...