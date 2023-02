Fantasanremo e i dati degli utenti per il marketing | «Viene richiesto un consenso specifico nella lega dello sponsor»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilpuò essere etichettato – a buon diritto – come unoelementi che hanno contribuito a rendere il Festival di Sanremo (almeno quelloultimi due anni, compreso quello in corso) ancora più nazionalpopolare. Uno strumento già noto per la sua declinazione calcistica (il fantacalcio, appunto) è stato applicato con sagacia alla manifestazione canora più importante del panorama nazionale. Il risultato è quello di una partecipazione record, soprattutto in questo 2023: 4 milioni di squadre e 265mila leghe iscritte sono gli ultimia disposizione. Tuttavia, una attenzione mediatica così importante, con cantanti che “rispondono” alle regole deldirettamente sul palco dell’Ariston, davanti a una platea di telespettatori che (stando aidella prima ...