Fanno 24 voti | la più grande umiliazione nella storia del Pd | ecco dove

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Che botta per Elly. E pure per il Pd, quello che una volta era il partito degli operai. I quali hanno problemi più importanti rispetto allo ius soli, agli immigrati da accogliere, alle famiglie da trasformare modello legge Zan: e disertano le primarie del partito, con una particolare lezione alla candidata più estremista che possa esserci, la Schlein. La quale nel circolo di Mirafiori racimola appena due. Su 24 in totale. A loro volta poco più dei 51 iscritti complessivi, sui 20mila lavoratori dello stabilimento. E dire che Bonaccini aveva detto che il Pd sarebbe dovuto ripartire proprio da lì.Un fiasco totale. Il 26 settembre 1980 Enrico Berlinguer parlava davanti a quei cancelli: c'era una marea umana ad ascoltarlo. È la fine di un mondo. Una tradizione che si frantuma. A Stefano Bonaccini 13 preferenze e persino a Cuperlo novedi ...