Facciate prefabbricate in legno | la soluzione per contribuire alla decarbonizzazione degli edifici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 08/02/2023- In Italia così come in Europa, il Green Deal spinge per raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 55% entro il 2030. Una delle misure di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni più efficaci per gli, riguarda la progettazioneinvolucri. Come in molti progetti la scelta dei materiali ha un'importanza cruciale. In particolare, utilizzare componenti inper realizzare lepuò ridurre significativamente le perdite di caloree la relativa domanda di energia per la climatizzazione e garantire alti livelli di comfort abitativo sia d'estate che d'inverno. “Il, in quanto materiale rinnovabile, ecologico e rispettoso dell'ambiente è uno dei ...