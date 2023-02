F1 | il GP di Las Vegas sarà in programma fino al 2032

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Quest’anno il gran ritorno nel Mondiale di F1: come annunciato lo scorso marzo, a novembreinil GP di Las, negli Stati Uniti. Sul circuito americano le monoposto erano assenti addirittura da oltre vent’anni: le ultime gare erano state disputate nel 1981 e 1982. Doveva essere un accordo per tre anni, ma praticamente è già certo che la tappaneliridato almeno per una decina d’anni,al. Il commento di James Gibson, commissario della Contea di Clark: “Abbiamo un contratto triennale con la Formula 1, ma prevediamo una partnership a vita. Questo accordo aprirà la strada per poterlo fare per almeno 10 anni. E poi sono sicuro che chi ci succederà vedrà il valore di ciò che abbiamo generato e continuerà a farlo per sempre”. Le ...

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità perdi assicurarsi la gara di Formula 1 per i prossimi dieci anni, qualora il Consiglio dei Commissari della Contea di Clark avesse dato il via libera per la definizione dell'accordo. L'ok è ...La roulette è uno dei giochi più popolari nei casinò terrestri e online di tutto il mondo. Ac'è un certo amore, ma è anche facile giocare online su piattaforme di scommesse online come Bizzo Casino e, meglio ancora, gratis! Ecco come funziona: piazzi una puntata sul tavolo della ...

Una cabinovia made in Italy per la Las Vegas saudita - Trentino AA/S Agenzia ANSA

Una Las Vegas nel deserto arabo, Riad sceglie una cabinovia made in Nordest Nordest Economia

GP di Las Vegas: la Strip chiude per la F1 fino al 2032 Motorsport.com - IT

Tiro con l'arco indoor, una trentina la campionessa del mondo: Elisa Roner da sogno a Las Vegas l'Adige

Una cabinovia Made in Italy per la “Las Vegas” dell’Arabia Saudita | FOTO MeteoWeb

Quest’anno il gran ritorno nel Mondiale di F1: come annunciato lo scorso marzo, a novembre sarà in programma il GP di Las Vegas, negli Stati Uniti. Sul circuito americano le monoposto erano assenti ad ...L'ultima edizione del CES di Las Vegas è stata caratterizzata dalla quasi totale assenza di novità nel segmento dei TV 8K. In questo articolo analizziamo le ragioni di questo calo di interesse da part ...