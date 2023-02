(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Formula 1 "non metterà mai ilai". A meno di un mese dal via del mondiale delle monoposto, l'ad del Circus, Stefano, prova a rasserenare gli animi dopo che la Fia ha ...

crede fermamente che questo abbia portato beneficio per lo sport e la sua organizzazione. "Tutti vogliono parlare in modo da avere la platea per dire quello che vogliono nel modo giusto - ...... nello specifico è stato introdotto un nuovo materiale cheun mordente maggiore. I ... ma il CEO di F1,, ha aperto qualche spiraglio e si è detto favorevole a un sistema in grado di ...

F1: Domenicali assicura "nessun bavaglio ai piloti" - F1 Agenzia ANSA

F1 | Ben Sulayem fa un passo indietro nel Circus Motorsport.com - IT

FIA-Liberty, alle squadre di F1 non piace lo stile Ben Sulayem Autosprint.it

Vendo Aprilia Dorsoduro 750 (2009 - 14) usata a Trento (codice ... Moto.it

C43, Alunni Bravi: "Nessun target specifico, dobbiamo continuare a crescere" Autosprint.it

Domenica – da quanto si apprende dalle ricostruzioni diffuse ... Dopo i fatti di Capodanno, il prefetto di Roma aveva assicurato il rafforzamento dei controlli nella stazione, “durante il quadrante ...Altro accoltellamento alla stazione Termini di Roma. Aumentati i controlli dopo il caso dei primi di gennaio, ma evidentememnte non bastano ...