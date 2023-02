F1 | caos in Red Bull | Perez lo ha veramente detto

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Questioni da risolvere in casa Red, la situazione interna tra piloti spaventa i manager della scuderia vincitrice dell’ultimo mondiale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nessun problema per la Red, o quasi. In questo momento sembra infatti tutto andare per il verso giusto per la scuderia di Milton Keynes, la presentazione della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.