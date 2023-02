Ex Psg scettico sul rinnovo di Messi | ' Pessima idea Ecco perchè'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) PARIGI - Il contratto dicon il Psg scade a giugno 2023. Basta questo per far capire che quello del futuro dell'argentino campione del mondo sia il tema più importante in casa parigina....

Intanto un ex giocatore del Psg, Jerome Rothen, ha espresso la sua opinione in merito nel suo podcast su "RMC Sport".

Il contratto dell'argentino campione del mondo scade a giugno. In casa parigina è un tema di fondamentale importanza ...