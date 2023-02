Ex Inter | UFFICIALE | addio al Watford

ROMA - Attraverso una notasul sito dell' AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventiduesima ... Sampdoria -, in programma lunedì sera alle 20:45, a Maresca . Ecco il ...La vicenda Skriniar ha monopolizzato il mercato dell'a gennaio e lo condizionerà anche in estate: la dichiarazionedel dsAlla fine è rimasto all'e con ogni probabilità verrà confermato come pilastro della difesa. Milan Skriniar ha saltato un paio di partite a gennaio per la questione mercato, la ...

UFFICIALE - Coppa Italia, Juventus-Inter martedì 4 aprile alle 21 su Canale 5 Tutto Juve

Coppa Italia, UFFICIALE: ecco le date di Juve-Inter e Cremonese-Fiorentina Calciomercato.com

Inter-Milan, le formazioni ufficiali Inter - News Ufficiali

UFFICIALE: Inter, con la vittoria nel derby scatta l'obbligo di riscatto di Asllani dall’Empoli TUTTO mercato WEB

LIVE MN - Inter-Milan, le ufficiali: Leao in panchina, c'è Origi in attacco Milan News

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Dopo i quattro gol rimediati sul campo di Interello nel match contro l'Inter di Cristian Chivu, il Napoli Primavera è stato anche sanzionato dal Giudice Sportivo con una multa di 500 ...