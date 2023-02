Eutanasia | donna bolognese di 89 anni morta in Svizzera

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E' deceduta oggi in una clinica in, accedendo al suicidio assistito, Paola R., ladi 89di Bologna malata di Parkinson in forma ormai gravissima, che aveva contattato l'Associazione Luca Coscioni. Ad accompagnarla ieri, con un'azione di disobbedienza civile, sono state le due attiviste diLegale Felicetta Maltese e Virginia Fiume, che ora rischiano ora da 5 a 12di carcere. Lanon era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pertanto era esclusa dalla possibilità di accedere al suicidio assistito in Italia. "Non sono autonoma in nulla, tranne che nel pensiero", sono le parole che aveva affidato a una lettera inviata all'Associazione Coscioni. "Tale decisione - spiegava la- è maturata nel tempo. Dal 2012 un inizio ...