Europei su pista | l' Italia resta a secco | Viviani e Fidanza non vanno oltre il quinto posto

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Niente medaglie per l'nella prima giornata deglisuche si stanno svolgendo a Grenchen, in Svizzera: avevamo due buone possibilità di podio con Eliae Martina, ...

Niente medaglie per l'Italia nella prima giornata deglisuche si stanno svolgendo a Grenchen, in Svizzera: avevamo due buone possibilità di podio con Elia Viviani e Martina Fidanza, rispettivamente campioni del mondo in carica dell'...Prima giornata di gare senza medaglie per l'Italia aglidi ciclismo sua Grenchen, in Svizzera. C'era grande attesa per la gara a eliminazione diretta maschile, ma Elia Viviani non è riuscito a confermare il titolo europeo conquistato meno di ...

Europei Pista - Il programma del primo giorno e gli Azzurri in gara Federazione Ciclistica Italiana

Europei ciclismo su pista, Viviani solo 5° nella gara a eliminazione Sky Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: si riparte con il team sprint. Attesa per Viviani OA Sport

Europei su pista, l’Italia di Ganna stampa il miglior tempo La Gazzetta dello Sport

A Grenchen gli Europei su pista: con Ganna, Milan, Viviani e le ragazze c’è l’Italia migliore La Gazzetta dello Sport

EUROPEI - Era anche Campione europeo in carica, ma Elia Viviani non è riuscito ad arrivare in zona medaglia. Il corridore veronese ha chiuso al 5° posto ...A Grenchen (Svizzera) i campioni del mondo di eliminazione e scratch non riescono a confermarsi. Velocità a squadre: gli uomini stabiliscono il primato italiano ...