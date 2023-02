Europei su pista | l' Italia di Ganna stampa il miglior tempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)- Gran Bretagna. È questo il responso delle qualifiche dei quartetti uomini e donne nella prima giornata deglisudi Grenchen, in Svizzera. In campo maschile i '4 moschettieri di ...

Italia - Gran Bretagna. È questo il responso delle qualifiche dei quartetti uomini e donne nella prima giornata deglisudi Grenchen, in Svizzera. In campo maschile i '4 moschettieri di Tokyo' - Lamon al lancio, Consonni, Fidanza e Ganna - mettono subito le cose in chiaro e piazzano il miglior tempo (3'...Le parole di Ivan Quaranta, responsabile settore velocità dell'Italia aglisudi Grenchen

Europei Pista - Il programma del primo giorno e gli Azzurri in gara Federazione Ciclistica Italiana

Ciclismo su pista, Europei 2023: en plein Italia. Ganna e compagni dettano legge, inseguimento femminile secondo. Record italiano per lo sprint a squadre maschile OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: le due squadre azzurre in semifinale nell'inseguimento! Italia avanti nelle team sprint OA Sport

A Grenchen gli Europei su pista: con Ganna, Milan, Viviani e le ragazze c’è l’Italia migliore La Gazzetta dello Sport

Ciclismo: Europei pista al via in Svizzera, verso Parigi '24 Agenzia ANSA

Prima giornata a Grenchen: primo crono per gli azzurri, le azzurre campionesse del mondo passano con il secondo tempo.La beffa di Saint-Quentin-en-Yvelines e la delusione di Berlino sembrano essere già alle spalle. Il quartetto italiano è pronto a riprendersi lo scettro: nell’inseguimento a squadre maschile parte for ...