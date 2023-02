Europei di ciclismo su pista | quinto posto per Martina Fidanza nello scratch

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Esordio da rivedere perai Campionatidisuin corso a Grenchen. La 23enne di Brembate Sopra non è infatti riuscita a salire sul podiochiudendo così in quinta posizione la prova vinta dalla portoghese Maria Martins. Sfruttando l’esperienza accumulata negli anni scorsi, la campionessa iridata ha affrontato la competizione continentale con accuratezza chiudendo poco dopo metà gara sull’attacco portato avanti dalla svizzera Lena Mettraux e dall’irlandese Alice Sharpe. L’azzurra ha preferito lasciare l’onere dell’inseguimento alle avversarie in occasione della “caccia” portata avanti dalla lusitana Martins e dalla spagnola Eukene Larrarte Arteaga a cinque tornate dalla conclusione, una scelta che non ha pagato complice ...

Si è chiusa senza medaglie per l'Italia la prima giornata degli Europei 2023 di ciclismo su pista al Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera. Niente da fare per Martina Fidanza nello scratch. La Campionessa del Mondo in carica ha chiuso solo al quinto posto la gara vinta dalla portoghese Maria Martins.

Si è chiusa senza medaglie per l'Italia la prima giornata degli Europei 2023 di ciclismo su pista al Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera