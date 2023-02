(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Due vittorie in pochi giorni per continuare a sperare nei playoff. Laè in piena corsa per chiudere la regular season ditra le prime otto: 11 vittorie e 12 sconfitte per la ...

Barcellona è la terza in classifica in, grazie a 15 vittorie in 23 partita. Davanti ci sono solamente Olympiacos e Real Madrid, entrambe con solamente un successo in più dei blaugrana: la ...La partita - Avvio deciso delle bianconere che si portano velocemente in vantaggio con Dojkic e Rupert, a cui risponde subito Guestafson che rispetta idi essere tra le principali armi in ...

Eurolega pronostici, Virtus Bologna-Barcellona: under 158.5 punti La Gazzetta dello Sport

Pronostici basket: quote Eurolega 8-10 febbraio 2023 bwin News Italia

Pronostici 24a giornata Basket Eurolega Betitaliaweb

Pronostici Basket: Pick Eurolega 18a e 19a giornata Betitaliaweb

Pronostici basket: quote Eurolega 31 gennaio-1 febbraio 2023 bwin News Italia

Un incredibile testa-coda aprirà questa settimana importantissima di Eurolega basket, ovvero la manifestazione sportiva più importante della pallacanestro del Vecchio Continente. Non sarà una serata s ...Pronostici 24a giornata Eurolega, gli impegni delle italiane (Virtus ed Olimpia) e le altre partite dal 8 al 10 febbraio 2023.