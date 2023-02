Eurocup 2022 23 | Brescia straborda nel finale | Cluj battuto 103-84

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 103-84 nel match tra Germanie U-BT-Napoca, partita valida per la 14esima giornata di/2023 di basket. Grande vittoria dunque per la Germani al Palaleonessa, che permette ai lombardi di salire in classifica nel gruppo A. Il miglior marcatore della gara è Amedeo Della Valle con 22 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita c’è molto equilibrio in campo, con buoni ritmi messi sul parquet da parte da entrambi le compagini.prova più volte a staccarsi, con un precisissimo Nikolic, ma gli ospiti reagiscono ad ogni tentativo di fuga. Il primo quarto si chiude così quasi in parità, ma con la Germani in leggero vantaggio, sul 22-19. Anche nel secondo quarto il copione del match non cambia.tuttavia riesce a staccarsi un pochino ...

