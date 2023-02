Euripide di Atir | quando il teatro classico parla al presente e lascia il segno

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tic Tac. La tragedia «Le supplici» messa in scena da Serena Sinigaglia e daRinghiera riesce a raccontare il dramma e il paradosso della guerra ma non solo.

...su www.cinemateatromagdaolivero.it 9 febbraio 2023 ore 21 - in abbonamento SUPPLICI di... Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin cori a cura di Francesca Della Monica produzione/ ...... la rassegna di prosa del Teatro di Mirano : giovedi 19 gennaio , alle ore 21 ,porta in scena, diretto da Serena Sinigaglia, LE SUPPLICI, un classico della tragedia greca firmato da. ...

Euripide di Atir, quando il teatro classico parla al presente e lascia il ... L'Eco di Bergamo

Altri Percorsi, al Sociale in scena “Supplici” di Euripide BergamoNews.it

"Le supplici" di Euripide in scena al Teatro di Mirano VeneziaToday

Supplici di Euripide, lo spettacolo visto da quattro diciottenni prossime alla Maturità al liceo Sarpi Corriere Bergamo - Corriere della Sera

A Parigi tra sacro e profano BeBeez

Tic Tac. La tragedia «Le supplici» messa in scena da Serena Sinigaglia e da Atir Teatro Ringhiera riesce a raccontare il dramma e il paradosso della guerra ma non solo. Le sofferenze, il dolore e la m ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...