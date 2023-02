Eni e Fondazione Milano Cortina 2026 | insieme energia per le Olimpiadi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Laed Eni hanno firmato un accordo destinato a supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici di.“Lo sport è per Eni lingua universale e luogo di incontro tra diverse culture, strumento di integrazione e simbolo di passione e perseveranza per raggiungere gli obiettivi – si legge in una nota congiunta -. Lee Paralimpiadi sono la massima espressione dello sport e dei suoi valori ed Eni ha scelto di sostenerle, riconoscendone il ruolo strategico per tutta l’Italia, condividendone la visione plurale, attenta all’inclusione delle diversità delle persone. Eni vuole essere leader della transizione energetica e si è posta l’obiettivo di raggiungere entro il 2050 le ...