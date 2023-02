Eni Congo | procura di Milano chiede l’archiviazione | “Dopo 5 anni nessuna risposta alla rogatoria dal Principato di Monaco”

... oltre alla revoca da parte della procura di una richiesta di una misura interdittiva perin. La nuova ipotesi di reato per cui si procede si prescrivera' il 18 marzo 2023 e, considerato ...La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'indagine su una presunta corruzione inda parte di manager, tra cui l'amministratore delegato Claudio Descalzi. Lo comunica la stessa procura, specificando che il fascicolo - inizialmente aperto per le ipotesi di reato di ...

Eni Congo, procura di Milano chiede l’archiviazione: “Dopo 5 anni nessuna risposta alla rogatoria… Il Fatto Quotidiano

Eni-Congo, la Procura chiede l’archiviazione del caso per l’ad Descalzi e gli altri IL GIORNO

Eni: procura Milano chiede archiviazione per Descalzi su caso ... Borsa Italiana

Agri-feedstock: alla scoperta della filiera per produrre i biocarburanti di Eni AGI - Agenzia Italia

Nuove strade del gas attraverso l’Italia IlPiacenza

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine a carico di 8 persone sul caso Eni-Congo compreso il filone in cui l'ad della compagnia petrolifera italiana Claudio ...