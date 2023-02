Empoli | Piccoli e Vignato si presentano | «Grande opportunità»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le parole di Robertoed Emanuelnella conferenza stampa di presentazione come nuovi calciatori dell’Robertoed Emanuel, ultimi acquisti del mercato dell’, hanno parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Siamo contentissimi di essere qui, per noi è una. Questa è una piazza importante dove sono cresciuti tanti giovani. Esordio con lo Spezia? Sarà molto difficile perché sono una squadra fisica, daranno il massimo. Speriamo naturalmente di poter giocare. Avere dei compagni forti come Baldanzi e Pjaca mi aiuterà a migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.