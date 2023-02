Elodie esagerata a Sanremo | conciata così sul palco dell' Ariston | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Al Festival di2023, tra gli artisti più attesi per certo c'è la controversa, che alla vigilia aveva detto, con grande "finezza", che voleva essere "putt*** fino in fondo". Provocatrice per vocazione, spesso schierata politicamente, eccola fare capolino sulpoco primae 23.30. Aporta il brano Due. Ma tutti gli occhi sono puntati sul suo outfit. E la sorpresa è molto... casta. Un poco fetish, come al solito, con stivale e calze nere. Ma per il resto, una "copertura integrale". Un look, quello di, che richiama un poco il Cigno Nero, capolavoro di Darren Aronofksy. Un abito piumato, esagerato, completamente nero,come il trucco molto marcato. ...