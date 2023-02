Elezioni regionali | a Ladispoli trasporto gratis ai seggi per i disabili | come richiederlo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio il Comune diinforma che è stato predisposto il servizio digratuito aiper gli elettori contà o difficoltà di deambulazione. Chi fosse interessato può telefonare al numero 3483464029.