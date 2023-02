Elettrodomestici energivori | ecco quando usarli per risparmiare in bolletta

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In un periodo come quello che stiamo vivendo in cui l’energia elettrica sta aumentando il suo prezzo sempre più. Scopriamo in questo articolo qual’è la fascia oraria migliore in cui accendere i propriper evitare di pagare bollette troppo esose. Chi stabilisce le fasce orarie Le fasce orarie sono stabilita dall’Autorità di Regolamentazione per energia reti e ambiente – ARERA. Il sistema delle fasce orarie è un sistema di differenziazione dei prezzi in base alle fasce orarie. Quali sono le tre fasce orarie L’ARERA ha stabilito queste tre fasce orarie: la Fascia F1, ovvero la fascia di punta, che va dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali; la Fascia F2, ovvero l’intermedia, va dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali, e il sabato, dalle 7.00 alle 23.00, ...