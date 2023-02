Elena Fanchini morta a 37 anni | il cordoglio sui social per l' ex sciatrice

Grave lutto nel mondo dello sci. È morta all'età di 37 anni l'azzurra. L'atleta era malata da tempo di tumore ed è deceduta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia . In carriera l'ex discesista aveva collezionato un argento mondiale in ...... 'Elli è per te, voglio dedicare la vittoria aFranchini che sta attraversando un momento ... La velocista azzurra, la maggiore delle sorelle(Nadia e Sabrina), nel 2019 stava per tornare ...

È morta Elena Fanchini: era stata azzurra di sci, aveva 37 anni la Repubblica

Lutto nello sci: è morta Elena Fanchini - Sportmediaset Sport Mediaset

È morta Elena Fanchini, l'ex sciatrice aveva 37 anni ed era malata da tempo La Gazzetta dello Sport

Elena Fanchini, morta la sciatrice: aveva 37 anni Corriere della Sera

Elena Fanchini è morta, l'ex sciatrice era malata di tumore: aveva 37 anni ilmessaggero.it

Elena Fanchini ci ha lasciato. Il mondo dello sci alpino e dello sport italiano è in lutto per la prematura scomparsa dell’azzurra, purtroppo deceduta dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. Av ...E' morta a 37 anni l'ex sciatrice Elena Fanchini. L'azzurra era malata da tempo, lottava contro un tumore. In carriera aveva collezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due… Leg ...