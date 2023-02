Egoista | testo del nuovo singolo di Shari

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo aver presentato “Sotto Voce” a Sanremo Giovani conquistato un posto tra i Big,è pronta a calcare il palco dell’Ariston della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano ““. La kermesse sta per iniziare e finalmente l’artista avrà l’opportunità di condividere con tutti il suo inedito “”, scritto dalla stessae composto insieme a Maurizio Pisciottu (Salmo), Riccardo Puddu, Luciano Fenudi. In questa canzone è racchiuso tutto il mondo musicale di: la sua voce riesce a modularsi passando dal soul al pop con influenze urban, ma senza mai snaturarsi. Il brano racconta di quanto a volte nella vita si corra il rischio di essere egoisti in amore pur di non restare soli. “è nato una sera d’estate. Da un po’ di tempo ero bloccata, non ...

...in gara (clicca per leggere il) Will, Stupido Modà, Lasciami Sethu, Cause Perse Articolo 31, Un bel viaggio Lazza, Cenere Giorgia, Parole dette male Colapesce Dimartino, Splash Shari,......viaggio Lazza - Cenere Giorgia - Parole dette male Colapesce e Di Martino - Splash Shari -...e significato del brano per Sanremo di Lazza ARTICOLO SUCCESSIVO Auto in fiamme nei pressi ...

Shari, testo e significato Egoista: canzone di Sanremo 2023 ilmessaggero.it

“Egoista”, il testo della canzone di Shari a Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Egoista di Shari, il testo della canzone di Sanremo 2023 Skuola.net

EGOISTA canzone Shari Sanremo 2023: testo e significato Novella 2000

Canzoni Sanremo 2023: il testo di «Egoista» di Shari DavideMaggio.it

A Sanremo 2023 Shari si avvale della collaborazione di Salmo per sconfinare dal pop al rap al soul: ecco il testo di "Egoista" Dopo aver presentato “Sotto Voce” a Sanremo Giovani conquistato un posto ...Shari, testo e significato Egoista: canzone di Sanremo 2023 Autori Shari Noioso - L. Fenudi - R. Puddu - M. Pisciottu - S. Noioso Ed. Sugarmusic/Lebonski/Brioche Ed. Mus./Red ...