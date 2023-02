Eddie Kingston | ”MJF | sei un vero pezzo di m***a”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è davconosciuto per il fatto di non tirarsi indietro per quanto riguarda le offese verbali, ed il wrestler è ha mantenuto questa notorietà anche nella sua recente apparizione al WTF con Marc Maron. Parlando e facendo riferimento all’attuale campione mondiale AEW MJF,di certo non si è trattenuto nel spiegare il suo punto di vista riguardo al detentore del titolo mondiale. I due hanno già avuto modo di scambiarsi un paio di frecciatine sui social media tempo fa, ed il punto di vista diriguardo il suo collega non sembra essere cambiato col tempo. “È undi. Lo dirò semplicemente così. Non so perché lui sia campione. Sentirà comunque questa cosa, e andrà a piangere da Tony Khan. Poi io ...

Eddie Kingston potrebbe star spingendo per un ingresso nella House of Black capitanata dall'oscuro Malakai Black.Ieri notte a Rampage, Eddie Kingston, durante un segmento di backstage, ha cercato di spiegare i suoi recenti comportamenti e ha usato parole che non lasciano presagire niente di buono. L’amicizia con ...